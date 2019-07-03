Пензенское УМВД потратит 145 тысяч на торжество

УМВД России по Пензенской области на сайте госзакупок разместило заказ на проведение торжества в 2020 году. Праздник нужно будет провести 10 ноября, в День российской полиции.

На это выделяется 145 тысяч рублей из федерального бюджета.

В техническом задании отмечается, что площадь здания для проведения мероприятия – не менее 18000 кв. м, вместимость зрительского зала - не менее 750 человек, пишет ИА «Пенза-Пресс».