Пензенское УГИБДД наказало героев ролика, проехавших на «красный»

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06 июля 2017, 16:04Общество
Госавтоинспекция наказала героев видеоролика – водителей легковушек, проехавших на запрещающий сигнал светофора на перекрестке ул. Калинина и Чкалова, а также на пересечении ул. Свердлова и Гоголя. Новость об этом инциденте была размещена на ИА «Пенза-Пресс» 30 июня.
«В отношении водителя автомобиля «Лада-217030», мужчины 1992 года рождения, а также водителя автомобиля «Ауди А6», мужчины 1987 года рождения, вынесены постановления по делу об административном правонарушении. За проезд на запрещающий сигнал светофора водителям назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей», - сообщили в пресс-службе управления.
ГИБДД выразило признательность пензенцу, опубликовавшему запись видеорегистратора с нарушением ПДД, за помощь в наведении правопорядка на дорогах, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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