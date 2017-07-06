06 июля 2017, 16:04Общество Пензенское УГИБДД наказало героев ролика, проехавших на «красный» Госавтоинспекция наказала героев видеоролика – водителей легковушек, проехавших на запрещающий сигнал светофора на перекрестке ул. Калинина и Чкалова, а также на пересечении ул. Свердлова и Гоголя. Новость об этом инциденте была размещена на ИА «Пенза-Пресс» 30 июня.

«В отношении водителя автомобиля «Лада-217030», мужчины 1992 года рождения, а также водителя автомобиля «Ауди А6», мужчины 1987 года рождения, вынесены постановления по делу об административном правонарушении. За проезд на запрещающий сигнал светофора водителям назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1000 рублей», - сообщили в пресс-службе управления.

ГИБДД выразило признательность пензенцу, опубликовавшему запись видеорегистратора с нарушением ПДД, за помощь в наведении правопорядка на дорогах, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: Скриншот с https://www.youtube.com/watch?v=8cEIH6njbWU