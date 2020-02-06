Пензенское УФАС зафиксировало в пензенских аптеках рост цен на маски

На 120, 200 и даже 300%. В Пензе зафиксированы случаи повышения цен на популярный в период ОРВИ и гриппа товар - медицинские маски.

С мониторингом в фармацевтические сети вышли представители регионального Росздравнадзора и управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области. Они проверили 15 городских аптек.

«Когда я задавала вопросы, большинство из них ответили, что рост цен связан с поставкой и повышением стоимости товаров поставщиков. Но, тем не менее, обстоятельства никакие не исследованы, доказательства не представлены. Естественно будет проведен анализ и проверен период времени поставки», - сказала руководитель УФАС России по Пензенской области Елена Демидова.

Проверку проведут во всех фармацевтических сетях города. Запросы о ценообразовании на эту категорию товара уже направлены во все аптеки. Информация по каждой от предпринимателей должна поступить в УФАС не позднее 12 февраля. Если будет установлен факт нарушения, представители антимонопольной службы намерены подать иск в суд о нарушении статьи федерального закона «О защите конкуренции».