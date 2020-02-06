Пензенское УФАС зафиксировало в пензенских аптеках рост цен на маски

06 февраля 2020, 19:09Общество
На 120, 200 и даже 300%. В Пензе зафиксированы случаи повышения цен на популярный в период ОРВИ и гриппа товар - медицинские маски.
С мониторингом в фармацевтические сети вышли представители регионального Росздравнадзора и управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области. Они проверили 15 городских аптек.
«Когда я задавала вопросы, большинство из них ответили, что рост цен связан с поставкой и повышением стоимости товаров поставщиков. Но, тем не менее, обстоятельства никакие не исследованы, доказательства не представлены. Естественно будет проведен анализ и проверен период времени поставки», - сказала руководитель УФАС России по Пензенской области Елена Демидова.
Проверку проведут во всех фармацевтических сетях города. Запросы о ценообразовании на эту категорию товара уже направлены во все аптеки. Информация по каждой от предпринимателей должна поступить в УФАС не позднее 12 февраля. Если будет установлен факт нарушения, представители антимонопольной службы намерены подать иск в суд о нарушении статьи федерального закона «О защите конкуренции».
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