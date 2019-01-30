Пензенское УФАС проконтролирует цены на цифровые приставки для ТВ

Пензенское управление федеральной антимонопольной службы проконтролирует цены на пользовательское ТВ-оборудование, чтобы не допустить их роста в связи с переходом на цифровое вещание.

Аналоговое вещание планируют полностью прекратить в июне 2019 года. В Пензенской области на цифровой формат перейдут 11 февраля.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ФАС, специалисты проследят за ценами на цифровые приставки с тюнером DVB-T2 и телевизоры. Так, силовики направили запросы в федеральные сетевые магазины, в которых продают электронику.

Отмечается, что представители УФАС будут мониторить цены ежемесячно. Если они заметят, что продавцы завысили стоимость товаров, то сразу примут меры антимонопольного реагирования, пишет ИА «Пенза-Пресс».