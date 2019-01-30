Пензенское УФАС проконтролирует цены на цифровые приставки для ТВ

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30 января 2019, 16:04Общество
Пензенское управление федеральной антимонопольной службы проконтролирует цены на пользовательское ТВ-оборудование, чтобы не допустить их роста в связи с переходом на цифровое вещание.
Аналоговое вещание планируют полностью прекратить в июне 2019 года. В Пензенской области на цифровой формат перейдут 11 февраля.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ФАС, специалисты проследят за ценами на цифровые приставки с тюнером DVB-T2 и телевизоры. Так, силовики направили запросы в федеральные сетевые магазины, в которых продают электронику.
Отмечается, что представители УФАС будут мониторить цены ежемесячно. Если они заметят, что продавцы завысили стоимость товаров, то сразу примут меры антимонопольного реагирования, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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