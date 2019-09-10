Пензенское УФАС оценило действия мэрии по выдаче свидетельств на перевозки

Пензенское УФАС усомнилось в правомерности выдачи администрацией города свидетельств на осуществление перевозок. Поводом для правовой оценки послужили обращения и информация из областной прокуратуры.

В пресс-службе управления напомнили о том, что администрация Пензы утвердила документ планирования регулярных перевозок города на 2019 год, которым установила дату выдачи свидетельств по маршрутам регулярных перевозок, указав, что проведение открытого конкурса на их получение не планируется.

Эти действия, отмечает ведомство, повлекли за собой выдачу управлением транспорта и связи города свидетельств без проведения конкурсных процедур. Речь - о маршрутах №54, 66, 70, 89.

«Такие действия не только нарушают установленный законом порядок выдачи свидетельств, но и приводят к недопущению, ограничению, устранению конкуренции на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автотранспортом в Пензе», - отметили в управлении.

Мэрии выданы предупреждения, в соответствии с которыми до 30 сентября администрации необходимо привести документ планирования регулярных перевозок города Пензы в соответствие с требованиями действующего законодательства.

Напомним, ранее управление ФАС сообщило о результатах рассмотрения обращения по повышению стоимости проезда в общественном транспорте рядом перевозчиков.

«Компании-перевозчики, осуществляющие перевозки граждан в общественном транспорте города Пензы автобусами большой и малой вместимости, в июне 2019 года единовременно приняли решение о повышении цен на оказываемые услуги. Указанные действия совершены хозяйствующими субъектами-конкурентами единообразно и синхронно, что может указывать на достижение и реализацию антиконкурентного картельного соглашения», — отмечалось в официальном сообщении ведомства.

28 августа УФАС издало приказ о возбуждении дела и создании комиссии по его рассмотрению, пишет ИА «Пенза-Пресс».