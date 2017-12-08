Пензенское следственное управление ищет судмедэксперта

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
08 декабря 2017, 11:06Общество
В следственном управлении Следственного комитета России по Пензенской области открыли вакансию судебно-медицинского эксперта. Должность вводится в начале 2018 года.
Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в обязанности судебно-медицинского эксперта будут входить:
- производство судебно-медицинских экспертиз по уголовным делам о ятрогенных преступлениях [преступления, связанные с ненадлежащим оказанием медицинской помощи].
«Поскольку данные экспертизы всегда являются комиссионными, судебно-медицинский эксперт следственного управления будет осуществлять функции эксперта-организатора», - пояснили в управлении.
- консультирование следователей по вопросам судебно-медицинской деятельности, оказание помощи следователям в организации взаимодействия с судебно-медицинскими и иными учреждениями Минздрава России;
- принятие личного участия в судебно-медицинском исследовании по резонансным уголовным делам (по указанию руководителя управления).
Чтобы занять вакансию судмедэксперта, нужно иметь высшее профессиональное образование (по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биохимия»), сертификат по специальности «Судебно-медицинская экспертиза», а также опыт работы в государственных судебно-медицинских учреждениях системы Минздрава или Минобороны России по проведению комплексных судебно-медицинских экспертиз по материалам дел (в отделе сложных экспертиз), пишет ИА «Пенза-Пресс».
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (8412) 36-13-61, 36-13-44, а также обратившись непосредственно в следственное управление по адресу: г. Пенза, ул. Ростовская, д. 44.
08 декабря 2017, 17:59Спасатели помогли пензячке, у которой отказали ноги
08 декабря 2017, 17:36В Бековском районе женщина за поиски пьяного мужа получила штраф
08 декабря 2017, 17:09В Пензенском районе пассажирка авто пострадала в ДТП с трактором
08 декабря 2017, 16:35Пензенские волонтеры приняли участие в всероссийском форуме
08 декабря 2017, 16:03Пензенские инспекторы за день поймали 123 пешехода-нарушителя
08 декабря 2017, 15:34Пензенцам напомнили о запрете ночной парковки на Привокзальной площади
08 декабря 2017, 15:02Под Кузнецком произошло ДТП, пострадал мужчина
08 декабря 2017, 14:07В Пензе таксист совершил запрещающий маневр и создал помеху на дороге