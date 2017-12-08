08 декабря 2017, 11:06Общество Пензенское следственное управление ищет судмедэксперта В следственном управлении Следственного комитета России по Пензенской области открыли вакансию судебно-медицинского эксперта. Должность вводится в начале 2018 года.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, в обязанности судебно-медицинского эксперта будут входить:

- производство судебно-медицинских экспертиз по уголовным делам о ятрогенных преступлениях [преступления, связанные с ненадлежащим оказанием медицинской помощи].

«Поскольку данные экспертизы всегда являются комиссионными, судебно-медицинский эксперт следственного управления будет осуществлять функции эксперта-организатора», - пояснили в управлении.

- консультирование следователей по вопросам судебно-медицинской деятельности, оказание помощи следователям в организации взаимодействия с судебно-медицинскими и иными учреждениями Минздрава России;

- принятие личного участия в судебно-медицинском исследовании по резонансным уголовным делам (по указанию руководителя управления).

Чтобы занять вакансию судмедэксперта, нужно иметь высшее профессиональное образование (по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медицинская биохимия»), сертификат по специальности «Судебно-медицинская экспертиза», а также опыт работы в государственных судебно-медицинских учреждениях системы Минздрава или Минобороны России по проведению комплексных судебно-медицинских экспертиз по материалам дел (в отделе сложных экспертиз), пишет ИА «Пенза-Пресс».

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 (8412) 36-13-61, 36-13-44, а также обратившись непосредственно в следственное управление по адресу: г. Пенза, ул. Ростовская, д. 44.

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