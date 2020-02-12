В Пензе впервые пройдет международный форум «Инженеры будущего»

Пензенское региональное отделение СоюзМаш признано самым эффективным в 2019 году. Об этом стало известно на расширенном заседании бюро Союза машиностроителей России в Доме правительства РФ. Совещание состоялось под руководством вице-премьера по развитию промышленности, члена бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Юрия Борисова и председателя СоюзМаш России, главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Также стало известно о том, что в Пензе впервые пройдет международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего».

Реализация нацпроектов, развитие малого и среднего бизнеса, поддержка промышленных отраслей и предприятий. В Доме правительства РФ подвели итоги работы Союза и Лиги машиностроителей России, а также деятельности региональных отделений. По итогам 2019 года наибольшую эффективность показало пензенское.

В 2019-м оно заключило соглашение с Федерацией профсоюзов Пензенской области, организовало поездку команды молодых специалистов на форум «Инженеры будущего», инициировало несколько значимых совещаний по сотрудничеству, в том числе - с малым бизнесом. Кроме того, отделение активизировало профориентационную работу со школьниками и студентами.

«За 2019 год мы провели более 160 общественно-спортивных мероприятий, более 300 мероприятий, акций, так называемых «Недель без турникетов». Количество физических лиц за год и членов регионального отделения увеличилось в пять раз - с 572 человек до более чем 3200. Количество юридических лиц - с 10 до 34», - рассказал куратор пензенского и ульяновского региональных отделений СоюзМаш России Игорь Насенков.

Важнейшим результатом стало решение о месте проведения международного молодежного промышленного форума «Инженеры будущего-2020» (18+). Впервые он состоится в Пензенской области.

«В соответствии с соглашением о взаимодействии и сотрудничестве, подписанном на Петербургском международном экономическом форуме, финансирование мероприятия осуществляется четырьмя организаторами. По результатам анализа технического задания общий бюджет форума составит 58 миллионов рублей, 30 миллионов - из бюджета нашего региона», - сказал заместитель председателя правительства Пензенской области Валерий Беспалов.

Форум «Инженеры будущего» пройдет в Пензе с 11 по 22 июля. Площадкой выбран комплекс «Чистые пруды». Десять дней там будут жить и учиться порядка 1500 молодых инженеров из разных регионов России и зарубежных стран.