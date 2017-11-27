Пензенское правительство обновило свой сайт

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27 ноября 2017, 16:31Общество
Сайт правительства Пензенской области обновили. Ресурс презентовали на оперативном совещании 27 ноября.
При разработке портала использовали более совершенные технологии, отметил губернатор Иван Белозерцев в Twitter.
Запущен новый сайт правительства Пензенской области. Это современный ресурс, при разработке которого использованы более совершенные технологии.— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 27 ноября 2017 г.
Работа по обновлению сайта продолжится, в связи с этим глава региона поручил министрам ускорить наполнение разделов, которые касаются их ведомств, сообщает пресс-центр облправительства.
На новом сайте (0+), который доступен по прежнему адресу - www.pnzreg.ru появились новые разделы: «Афиша», с помощью него можно узнать о культурных событиях региона, «Госуслуги», «МФЦ», «Социальный опрос» и др. Привычные разделы расширены и дополнены новой информацией. Раздел с фотографиями стал больше, снимки - в хорошем качестве, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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