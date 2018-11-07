Пензенское отделение РГО отмечено на всероссийском уровне

За сохранение и преумножение традиций Русского географического общества представителям пензенской организации вручили малую серебряную медаль. Награждение прошло во время ежегодного совета регионов, который состоялся в Калининградской области.

Традиционные «зеленые» рейды, экспедиции, экологические праздники и патрули - самые популярные акции пензенского отделения Русского географического общества. Впрочем, на этом работа организации не ограничивается. Установка памятников, исследование природоохранных зон и исторических мест. За последние годы в этом направлении сделано немало. За бескорыстную помощь обществу, сохранение и преумножение традиций РГО, пензенское отделение отметили на совете регионов Русского географического общества.

«Когда сказали, что нас награждают малой серебряной медалью РГО, честно, у меня даже ноги подкосились, было так волнительно, не ожидал. Думал, что грамоту дадут», - рассказал председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Подобная награда, по его словам, - редкость. Вместе с Пензой, за весомый вклад в развитие организации на региональном уровне отметили и Краснодарский край. Кроме того, стало известно, что Игорь Пантюшов вошел в состав президиума совета регионов, где он вместе с представителями других отделений будет решать самые актуальные вопросы.

«У президиума - широкие функции. Он готовит текущую и будущую работу совета регионов Российской Федерации, а также рассматривает все заявки и предложения о наградах РГО», - добавил глава регионального отделения Русского географического общества.

Неожиданные награды - не повод расслабляться. Игорь Пантюшов уверен, что сейчас главное не потерять запал, ведь у пензенского отделения есть масса планов: начиная от экологических акций, заканчивая возрождением имен знаменитых земляков на их малой Родине.