Пензенское отделение РГО отмечено на всероссийском уровне

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07 ноября 2018, 19:14Общество
За сохранение и преумножение традиций Русского географического общества представителям пензенской организации вручили малую серебряную медаль. Награждение прошло во время ежегодного совета регионов, который состоялся в Калининградской области.
Традиционные «зеленые» рейды, экспедиции, экологические праздники и патрули - самые популярные акции пензенского отделения Русского географического общества. Впрочем, на этом работа организации не ограничивается. Установка памятников, исследование природоохранных зон и исторических мест. За последние годы в этом направлении сделано немало. За бескорыстную помощь обществу, сохранение и преумножение традиций РГО, пензенское отделение отметили на совете регионов Русского географического общества.
«Когда сказали, что нас награждают малой серебряной медалью РГО, честно, у меня даже ноги подкосились, было так волнительно, не ожидал. Думал, что грамоту дадут», - рассказал председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.
Подобная награда, по его словам, - редкость. Вместе с Пензой, за весомый вклад в развитие организации на региональном уровне отметили и Краснодарский край. Кроме того, стало известно, что Игорь Пантюшов вошел в состав президиума совета регионов, где он вместе с представителями других отделений будет решать самые актуальные вопросы.
«У президиума - широкие функции. Он готовит текущую и будущую работу совета регионов Российской Федерации, а также рассматривает все заявки и предложения о наградах РГО», - добавил глава регионального отделения Русского географического общества.
Неожиданные награды - не повод расслабляться. Игорь Пантюшов уверен, что сейчас главное не потерять запал, ведь у пензенского отделения есть масса планов: начиная от экологических акций, заканчивая возрождением имен знаменитых земляков на их малой Родине.
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