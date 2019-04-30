Пензенское отделение ПФР - лучшее по клиентоориентированности в стране

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30 апреля 2019, 19:44Общество
Подведены итоги конкурса на звание лучшего территориального подразделения Пенсионного фонда России по итогам 2018 года. Уже второй раз лучшим клиенториентированным отделением признано пензенское, в работе которого активно используются современные подходы.
«Стараемся переходить на проактивный метод оказания, то есть по беззаявительному принципу, в электронном виде. Также используем схему дистанционного приема, когда граждане, проживающие в сельской местности, могут по Skype обратиться в соответствующее управление и получить ответ на свой вопрос», - рассказал управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области Михаил Буданов.
При оценке специальной комиссией также учитывались такие показатели работы отделения как заблаговременная работа с гражданами при назначении пенсий, использование электронных технологий, качество работы с обращениями граждан, информационно-разъяснительная работа и реализация госпрограмм.
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