20 апреля 2017, 11:47Общество Пензенское отделение пенсионного фонда признано лучшим в ПФО Отделение Пенсионного фонда России по Пензенской области признано лучшим в Приволжском федеральном округе по итогам 2016 года. Конкурсная комиссия учитывала такие критерии, как работа с клиентами, оперативность предоставления госуслуг, а также использование электронных технологий обработки информации.

«Небольшой с виду диплом, на самом деле – тяжеловесный, потому что он заработан трудом всех сотрудников пенсионного фонда, которые работают на территории Пензенской области», - отметил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Пензенской области Михаил Буданов.

Эта награда для пензенского отделения - не первая. В 2015 году оно становилось лучшим в стране по организации пенсионного и социального обеспечения, а двумя годами ранее - по уровню клиентоориентированности.

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