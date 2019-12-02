Пензенское отделение «Единой России» пополнил 21 человек

В пензенском региональном отделении «Единой России» - пополнение. В день рождения партии в ее состав вошел 21 человек. Среди них - бизнесмены, общественники и деятели культуры.

Мама четверых детей Ольга Изранова едва сдерживала эмоции. Депутат городской Думы седьмого созыва давно хотела стать частью регионального отделения партии «Единая Россия». К серьезному шагу ее подтолкнули недавние изменения в жизни.

«У партии есть очень много хороших программ, нужно быть честными с самим собой и с людьми. Проекты «Единой России» при грамотном, качественном исполнении обязательно пойдут гражданам на пользу», - сказала она.

21 человек - такое количество пензенцев стали членами регионального отделения «Единой России». Среди пожелавших изменить курс жизни и присоединиться к партии - люди с активной жизненной позицией.

«Обновление партии должно происходить, поскольку молодые, талантливые руководители необходимы для того, чтобы мы работали активно и открыто, доступно для нашего населения», - отметил секретарь пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.



В завершении торжественной церемонии собравшихся ждал праздничный концерт.