Пензенское отделение «Единой России» пополнил 21 человек

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02 декабря 2019, 19:33Общество
В пензенском региональном отделении «Единой России» - пополнение. В день рождения партии в ее состав вошел 21 человек. Среди них - бизнесмены, общественники и деятели культуры.
Мама четверых детей Ольга Изранова едва сдерживала эмоции. Депутат городской Думы седьмого созыва давно хотела стать частью регионального отделения партии «Единая Россия». К серьезному шагу ее подтолкнули недавние изменения в жизни.
«У партии есть очень много хороших программ, нужно быть честными с самим собой и с людьми. Проекты «Единой России» при грамотном, качественном исполнении обязательно пойдут гражданам на пользу», - сказала она.
21 человек - такое количество пензенцев стали членами регионального отделения «Единой России». Среди пожелавших изменить курс жизни и присоединиться к партии - люди с активной жизненной позицией.
«Обновление партии должно происходить, поскольку молодые, талантливые руководители необходимы для того, чтобы мы работали активно и открыто, доступно для нашего населения», - отметил секретарь пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.
В завершении торжественной церемонии собравшихся ждал праздничный концерт.
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