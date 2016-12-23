23 декабря 2016, 19:29Общество Пензенское отделение «Единой России» подвело итоги работы 2016 года Пензенское отделение всероссийской политической партии «Единая Россия» подвело итоги своей работы за год. В 22-й конференции регионального отделения, которая прошла в библиотеке имени Лермонтова, приняли участие более 200 представителей партии из Пензы и районов области.

2016 год для Пензенской области был сложным, но заканчивается он, в целом, позитивно. Об этом губернатор Иван Белозерцев заявил в ходе выступления на 22-й конференции пензенского регионального отделения партии «Единая Россия». Форум состоялся в областной библиотеке имени Лермонтова.

«В 2016 году пензенская промышленность и сельское хозяйство сработали с плюсом по отношению к прошлому году. В Приволжском федеральном округе по всем показателям мы находимся в лидирующей группе. Мы с вами понимаем, что у нас очень много проблемных, нерешенных вопросов», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Губернатор отметил, что представители политической партии должны постоянно работать с населением и не просто знать о проблемах людей, а активно участвовать в их решении. Главным политическим событием 2016 года для страны, безусловно, стали выборы в Госдуму 7-го созыва. Для партии «Единая Россия» они оказались самыми успешными. В Пензенской области за партию проголосовало 64% избирателей. Глава региона подчеркнул, что представители власти должны оправдать оказанное гражданами доверие, и многое для этого уже делается. В 2016 году в регионе были успешно реализованы многие партийные проекты. В частности, только в Пензе в рамках программы «Наш двор» благоустроили более 100 дворов.

«Я думаю, что Пензенская область может реально претендовать как один из участников эксперимента, на продолжение этой программы - это наиболее ярко. Также и по здравоохранению, я думаю, что и по школам, те проекты, которые только начинались, будут продолжены в ближайшее время. Обязательно Пензенская область будет участвовать в них», - сказал депутат Государственной Думы Российской Федерации Сергей Есяков.

На 2017 год на благоустройство дворов по федеральной программе выделено около 250 миллионов рублей. В рамках реализации проектов партии в 2016 году в Пензенской области прошло масштабное обновление автопарка скорой помощи и школьных автобусов. В 2017 году партия инициировала несколько новых долгосрочных программ по поддержке учреждений культуры в малых городах и сельской местности.

«Большинство проектов будут продолжаться и не один год. Как, например, городские дворы, парки. Новая программа - текущий ремонт домов культуры - это тоже программа не одного года, она заработает уже в 2017 году», - рассказал депутат Государственной Думы Российской Федерации Иван Фирюлин.

Субсидии на обновление материально-технической базы сельских домов и дворцов культуры в Пензенскую область уже поступили.

«Мы уже можем приступать к обновлению, укреплению материально-технической базы сельских домов культуры. Нам уже довели 22 миллиона, плюс софинансирование - 10%, региональных - более 24 миллионов рублей», - сказала начальник управления культуры и архива Пензенской области Татьяна Курдова.

Создание комфортных условий для жизни людей в сельской местности - одна из приоритетных задач для региональной власти. В 2016 году в районах Пензенской области реализовано несколько важных социальных проектов.

«Был финансирован проект на 24 миллиона рублей по реконструкции детского сада в Бессоновке, это очень важно для сельчан, потому что на очереди стояло 400 детей, и, конечно, были все очень рады», - сказала секретарь первичной организации Вазерского отделения №10 партии «Единая Россия» Ольга Коновалова.

По федеральной программе и при поддержке партии в том же Бессоновском районе было отремонтировано два спортивных зала, установлено 12 игровых детских площадок. На 2017 год одобрено строительство школ в Чемодановке и Бессоновке, а также строительство мини футбольного поля в Бессоновке и ремонт спортзала в селе Кижеватово. Кроме того, в районах области активно развивается программа «Детский спорт». В рамках ее реализации уже построены несколько открытых спортивных площадок. В сельских школах отремонтированы спортзалы.

«На сегодняшний день в Пензенском районе есть футбольное поле с искусственным покрытием, есть физкультурно-оздоровительный комплекс, в школе села Кондоль отремонтирован спортивный зал в соответствии с последними требованиями государственного стандарта для того, чтобы детям не просто полезно было заниматься, но и, прежде всего, комфортно», - рассказала секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» Пензенского района Ольга Баландина.

Важным итогом 2016 года для партии стало увеличение числа ее сторонников. 31 тысяча жителей Пензенской области имеют партийные билеты. Периодическому обновлению подвергается руководящий состав регионального отделения партии.

«Порядка 18% секретарей первичных организаций сегодня новые, члены политсовета обновляются на одну треть, то есть приток молодых сил сегодня обнадеживает. Членами партии сегодня становятся молодые, талантливые ребята и девушки, которых, я думаю, ждет большое будущее», - отметил секретарь пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» Валерий Лидин.

Участники конференции выбрали секретаря пензенского отделения партии «Единая Россия». Им вновь стал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин. Кроме того, был существенно обновлен состав политического совета, куда вошли 30 новых представителей.

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