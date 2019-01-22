Пензенское ГУ МЧС получило новую технику за 50 млн руб

Боевая мощь пензенских пожарных вновь усилена. Автопарк регионального управления МЧС пополнила новая современная спецтехника. Торжественная церемония вручения ключей прошла в областном центре на площади Ленина. Ее провел губернатор Иван Белозерцев.

Пять пар сапог - только маленькая часть спецнабора. Помимо боевой одежды - огнетушители, пожарные рукава, мотопомпа и другие необходимые в чрезвычайной ситуации инструменты. Все это - оснащение мобильного поста пожаротушения, предназначенное для добровольцев пожарной охраны.

«Если случится беда, можно переместить прицеп к любому водоему. Пожарный рукав растягивается на 200 метров, это очень удобно и значительно усиливает нашу группировку», - сказал председатель общественной организации «Добровольная охрана Пензенской области» Анатолий Пешаков.

Есть прицепы и для профессиональных сотрудников пожарных служб. Их с 2019 года производят в Заречном.

«В него входят - цистерна, которая может тушить локальные очаги возгорания, ствол рассчитан на подачу воды до 60 метров», - сказал руководитель предприятия по производству автоцистерн Дмитрий Кузнецов.

Пожалуй, внимание большинства было приковано к пожарно-спасательному автомобилю «Урал». Этот спецтранспорт для тушения очагов возгорания, ликвидации последствий ДТП и разбора завалов вобрал в себя самые современные технологии. В Пензенской области пока только один такой.

«Его особенность - то, что на нем предусмотрен кран-манипулятор, грузоподъемность которого составляет три тонны. С его помощью можно разбирать завалы и передвигать транспортные средства, которые попали в ДТП. Также на этой машине вывозится две тонны воды, которую можно использовать для тушения пожаров, плюс она оснащена всеми необходимыми гидравлическими аварийно-спасательными инструментами», - рассказал старший инженер, руководитель дежурной смены специализированной пожарно-спасательной части Пензы Александр Чулков.

Красавец «Урал» теперь станет частью автопарка специализированной пожарно-спасательная части областного центра. Во владения пензенских спасателей поступили также два современных пожарных «КамАЗа». Ключи от них вручил губернатор.

«Техника необходима, поэтому у меня нет сомнений в том, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации вы выполните свою задачу и окажете помощь людям», - сказал глава региона.

Иван Белозерцев лично проверил, все ли работает и чем оснащена новая техника. Кстати, ее стоимость - более 50 миллионов рублей. Сотрудники МЧС уверены, что такой современный спецтранспорт позволит существенно сократить время проведения аварийно-спасательных работ и гораздо быстрее оказать помощь пострадавшим.