В пензенской колонии открыли литературный кружок

В Пензе заключенные колонии №5 получили возможность посещать литературный кружок. Там совместно с профессиональными педагогами они смогут обсуждать художественные произведения и знакомиться с биографиями авторов.

Книгохранилище при колонии №5 переехало в новое помещение. Там сделали ремонт и установили новые стеллажи. Михаил Смирнов отбывает наказание с 2005 года. Недавно он стал заведующим библиотекой. Говорит, что книги на полках не залеживаются и поддерживают тех, кто нуждается в духовной пище.

«На каждого заводится формуляр, то есть карточка учета, где пишется фамилия, имя и отчество осужденного, год рождения и номер бригады, записывается название книги, дата получения и возврата, которая контролируется мной. На лиц, которые содержатся в едином помещении камерного типа, заводится специальный журнал», - рассказал он.

Спрос на чтение растет из года в год. Количество книг в библиотеке увеличилось до 8000 экземпляров. Фонд пополняется за счет городских библиотек и сердобольных горожан. В основном, заключенные предпочитают русскую классику - произведения Булгакова, Достоевского и Толстого. Более детально творчество писателей теперь можно изучить в литературном кружке, который открылся при обновленной библиотеке.

«В работе принимает участие педагогический коллектив школы при колонии, который часто проводит с ними читательские конференции, организует тематические выставки», - сказал начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Пензенской области Павел Стариков.

Иван Чинарев сразу же вступил в новый кружок. Сам стихи не пишет, но интересуется поэзией. Его можно назвать ценителем творчества одного поэта.

«Мне всегда нравился Александр Блок. Еще с уроков литературы, благодаря моей учительнице. У него жизненные, откровенные стихи», - отметил он.

Сейчас заключенный готовится к выступлению. 4 ноября на праздничном концерте он собирается прочитать стихотворения любимого поэта (18+).