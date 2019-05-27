Пензенским выпускникам с высокими баллами по ЕГЭ предложат преференции

Пензенские выпускники с высокими баллами по ЕГЭ, поступившие в местные вузы, получат прибавку к стипендии. Такое распоряжение на оперативном совещании дал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Для выпускников школ началась горячая пора - сдача ЕГЭ. Первыми за парты сели те, кто выбрал географию и литературу. В области это более 400 выпускников. Об этом в ходе оперативного совещания губернатору доложил министр образования Александр Воронков.

«ЕГЭ в 2019-м будут сдавать 5649 выпускников, из них 5331 - этого года. Остальные - выпускники колледжей прошлых лет, изъявившие желание улучшить свои результаты или поступить в высшие образовательные организации. Основной государственный экзамен будут сдавать 11285 выпускников девятого класса», - рассказал он.

Всего для сдачи ЕГЭ в регионе оборудовано 27 пунктов. Налажено онлайн-наблюдение, чтобы экзамены были максимально прозрачными. Иван Белозерцев поручил создать комфортную обстановку во время испытаний. Кроме того, если выпускники все же нарушат правила и результаты их экзамена будут аннулированы, важно помочь им в такой ситуации справиться с непростой ситуацией.

«Это может вызвать очень сильное психологическое расстройство, поэтому если такие случаи имеют место быть, нужно привлекать школьного психолога, потому что это, в первую очередь, трагедия и для родителей, и для ребенка», - отметил глава региона.

Также Иван Белозерцев поручил вести активную работу по увеличению количества поступающих в пензенские вузы абитуриентов с высокими баллами по ЕГЭ. Предоставлять им преференции: доплаты к стипендии или места в общежитиях, если они приехали учиться в областной центр из сельской местности. Кроме того, закрепить за ними с первого курса наставников от будущих работодателей.