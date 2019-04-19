Пензенским выпускникам рассказали, как сдать ЕГЭ на 100 баллов

В школе №53 Пензы прошла акция для будущих выпускников. На встречу с 11-классниками пришли ребята, которые получили на ЕГЭ самую высокую оценку. Они поделились со школьниками секретами успеха.

Мечта любого отличника - получить 100 баллов на главном школьном экзамене. Однако многие не верят, что реально написать ЕГЭ на высшую оценку. Вера Филяева - прямое доказательство того, что это возможно. В 2018 году, будучи выпускницей, она заработала заветную сотню на экзамене по русскому языку.

«Это было мечтой, но работала упорно, надеялась хотя бы на 90 баллов, а получив 100, была в шоке. Получить высшую оценку по русскому языку было вполне реально, просто надо было больше читать, мне это помогло», - призналась она.

Вера и еще две девушки поделились опытом подготовки к экзаменам с будущими выпускниками, учениками школы №53. Конечно, 100 баллов для них - не самоцель. Главное - поступить в вуз, а в какой и на какую специальность, все уже выбрали.

«Планирую поступать в ПГУ на специальность «Переводоведение», она связана с иностранными языками, поэтому нужно сдавать профильные экзамены, они являются для меня приоритетными, начала готовиться два года назад», - рассказала ученица 11 класса гимназии №53 София Карева.

По данным экспертов, результаты школьников по ЕГЭ в Пензенской области с каждым годом улучшаются. По этому показателю регион входит в 20 лидеров среди субъектов Российской Федерации. Это связано с повышением качества подготовки учеников.

«Сейчас ребята осознанно подходят к выбору предметов. Если раньше можно было сдать математику и базовую, и профильную, то теперь только одну из них. Ведется соответствующая подготовка», - сказала первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

В 2018 году в Пензенской области высшую оценку на ЕГЭ получили 25 одиннадцатиклассников. Представители регионального минобра уверены, что в 2019-м их будет не меньше. Всего этим летом из школ региона выпустятся более 5500 человек.