Пензенским волонтерам рассказали о мифах, связанных с донорством крови

В медицинском институте Пензенского государственного университета сотрудники службы крови и члены общественного движения «Волонтеры-медики» провели урок. Участникам «Школы волонтера» рассказали о донорстве крови и развеяли связанные с этой процедурой мифы.

«Главное заблуждение - то, что кровь нужно сдавать натощак, это не так. Напротив, перед процедурой нужно обязательно позавтракать. Второй миф - то, что во время сдачи можно заразиться СПИДом или гепатитом, это 100% неправда, и мы гарантируем полную безопасность донора», - рассказала менеджер по связям с общественностью Пензенского областного клинического центра крови Марина Матюкина.

Для участников школы волонтеры планируют организовать экскурсию в Пензенский областной клинический центр крови. Там они смогут познакомиться с работой учреждения и пообщаться с его специалистами.

По завершении курса обучения в «Школе волонтера» его слушателям выдадут сертификат, дающий право самостоятельно проводить информационную работу.