Пензенским водителям советуют поскорее «переобуться»

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21 ноября 2018, 19:38Общество
Автовладельцам, которые еще не поменяли летнюю резину на зимнюю, рекомендуют сделать это в ближайшее время. 22 ноября в Пензе ожидается ухудшение погодных условий: осадки в виде снега и, как следствие, - гололедица.
«Эффективным способом обеспечения безопасности движения в таких условиях является правильно выбранный скоростной режим и соблюдение дистанции. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым переходам следует заранее снизить скорость, быть внимательнее, оценить условия видимости и обзора», - сказал заместитель начальник отдела ГИБДД УМВД России по Пензе Сергей Потапов.
Пешеходам необходимо помнить, что при неблагоприятных погодных условиях значительно возрастает тормозной путь транспортных средств. Кроме того, для безопасного передвижения в темное время суток необходимо использовать на одежде светоотражающие элементы.
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