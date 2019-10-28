Пензенским водителям рекомендуют начать «переобуваться»

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28 октября 2019, 12:05Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 28 октября на оперативном совещании в региональном правительстве поручил провести подготовку к надвигающимся холодам.
По словам начальника регионального управлении ЖКХ и гражданской зашиты населения Михаила Панюхина, вся техника, которая предназначена для уборки снега и борьбы с гололедом, осмотрена. Немаловажный вопрос, подчеркнул он, - чтобы водители вовремя поменяли летнюю резину на зимнюю.
«Работайте активней с населением, автотранспортными предприятиями, ГИБДД. С водителями нужно говорить», - отметил Иван Белозерцев.
Губернатор также поручил провести работу с управляющими компаниями, чтобы выяснить, нет ли проблем с отоплением, а также обсудить проблемы по вывозу мусора.
Напомним, на этой неделе ночью ожидается до минус 6 градусов, отрицательные температуры будут и днем. Поэтому водителям стоит поторопиться с заменой резины. Садясь за руль, каждый автолюбитель должен соблюдать правила дорожного движения, учитывать интенсивность движения. Профессиональный автогонщик Сергей Воскрекасенко при заносе советует, в первую очередь, сохранять спокойствие, ни в коем случае не отпускать руль и не тормозить резко, а действовать в зависимости от трансмиссии. На автомате — плавно нажимать на тормоз, а на механике — еще и работать с передачами, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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