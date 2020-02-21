Пензенским водителям посоветовали ехать со скоростью не более 10 км/ч при тумане

21 февраля 2020, 16:07Общество
МЧС объявило в Пензенской области желтый уровень опасности на 22 февраля.
По сведениям Гидрометцентра, по области ночью и утром местами - туман с видимостью менее 500 метров, на дорогах – гололедица.
«Включите фары ближнего света, противотуманные фонари. Соблюдайте скоростной режим – не более 10 км/ч. Периодически подавайте звуковые сигналы. Будьте предельно внимательны на дороге», - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС рекомендации для автовладельцев.
Пешеходам посоветовали также сохранять бдительность и быть осторожными.
«Следите за детьми, окажите помощь пожилым и больным людям», - отметили специалисты, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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