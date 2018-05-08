Пензенским ветеринарным станциям вручили новые автомобили Lada

Как сообщает пресс-центр регионального правительства, новые машины Lada Largus и Lada Granta получили десять районных ветеринарных станций по борьбе с болезнями животных. Автомобили выделены районным специалистам в рамках подпрограммы развития ветеринарной службы Пензенской области.

«Мы вручаем эти автомобили для повышения эффективности работы ветеринарной службы, что сегодня особенно актуально. В регионе успешно развивается отрасль животноводства и, понимая необходимость обеспечения био- и экономической безопасности нашей продукции и территории, мы делаем акцент на проведение подобных мероприятий. В текущем году на укрепление материально-технической базы ветслужб выделено из областного бюджета 44 миллиона рублей», - отметил Андрей Бурлаков.

Глава областного аграрного ведомства и руководитель областной ветслужбы Михаил Максимов поздравили районных специалистов с приобретением и пожелали эффективной работы на благо Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».