03 октября 2017, 19:32Общество Пензенским учителям вручили почетные грамоты и благодарности Не просто профессия, а призвание, смысл жизни и состояние души. В Пензе свой праздник отмечают учителя. Торжественная церемония прошла в областной филармонии.

Они привыкли, что ежедневно на них смотрят десятки пар глаз, но все равно поднимаются на сцену с большим волнением. В областной филармонии собрались пензенские учителя и директора школ. В их числе Элина Маткова. Уже 16 лет она работает директором школы №65, а свою преподавательскую карьеру начинала в качестве вожатого, затем стала учить детей истории.

«Буквально все люди, которые работают в школе, несут детям добро, тепло, любовь, знания. Главное - любить свою работу», - пояснила она.

Поздравляют не только учителей школ, но и преподавателей организаций дополнительного образования, а также воспитателей детских садов. Им вручили почетные грамоты и благодарности.

«Благодаря тому, что вы очень любите детей, обладаете опытом, талантом, вы формируете в наших детях нравственные ориентиры», - отметил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

В этот день непростительно оставить без внимания тех преподавателей, кто уже не работает в школах, но всю свою жизнь посвятил этой профессии. Глава Пензы Валерий Савельев поблагодарил учителей-ветеранов.

«Низкий вам поклон за то, что передаете опыт и знания молодежи. Я желаю вам счастья, здоровья, любви, процветания, умных, креативных и благодарных учеников», - сказал он.

Трое преподавателей удостоены звания «Почетный работник сферы образования России». Им вручили значки и грамоты. Лариса Китаева уже 25 лет работает учителем информатики в школе №58. Признается, что такой награде, безусловно рада, однако для нее лучшая благодарность - успехи ее учеников.

«Больше всего радостно видеть глаза детей, которые тебя понимают, которые стали твоими единомышленниками и даже не хотят уходить с урока», - рассказала она.

В качестве главного подарка - праздничный концерт. Перед учителями выступили пензенские школьники.

Общество

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