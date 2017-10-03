Пензенским учителям вручили почетные грамоты и благодарности

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03 октября 2017, 19:32Общество
Не просто профессия, а призвание, смысл жизни и состояние души. В Пензе свой праздник отмечают учителя. Торжественная церемония прошла в областной филармонии.
Они привыкли, что ежедневно на них смотрят десятки пар глаз, но все равно поднимаются на сцену с большим волнением. В областной филармонии собрались пензенские учителя и директора школ. В их числе Элина Маткова. Уже 16 лет она работает директором школы №65, а свою преподавательскую карьеру начинала в качестве вожатого, затем стала учить детей истории.
«Буквально все люди, которые работают в школе, несут детям добро, тепло, любовь, знания. Главное - любить свою работу», - пояснила она.
Поздравляют не только учителей школ, но и преподавателей организаций дополнительного образования, а также воспитателей детских садов. Им вручили почетные грамоты и благодарности.
«Благодаря тому, что вы очень любите детей, обладаете опытом, талантом, вы формируете в наших детях нравственные ориентиры», - отметил глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.
В этот день непростительно оставить без внимания тех преподавателей, кто уже не работает в школах, но всю свою жизнь посвятил этой профессии. Глава Пензы Валерий Савельев поблагодарил учителей-ветеранов.
«Низкий вам поклон за то, что передаете опыт и знания молодежи. Я желаю вам счастья, здоровья, любви, процветания, умных, креативных и благодарных учеников», - сказал он.
Трое преподавателей удостоены звания «Почетный работник сферы образования России». Им вручили значки и грамоты. Лариса Китаева уже 25 лет работает учителем информатики в школе №58. Признается, что такой награде, безусловно рада, однако для нее лучшая благодарность - успехи ее учеников.
«Больше всего радостно видеть глаза детей, которые тебя понимают, которые стали твоими единомышленниками и даже не хотят уходить с урока», - рассказала она.
В качестве главного подарка - праздничный концерт. Перед учителями выступили пензенские школьники.
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