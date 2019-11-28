Пензенским учителям предлагают присоединиться к конкурсу нацпроекта «Образование»

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28 ноября 2019, 13:02Культура
Министерство просвещения России организует конкурс профессионального мастерства «Учитель будущего» на президентской платформе «Россия – страна возможностей» (18+), в котором могут поучаствовать и представители Пензенской области.
Мероприятие станет частью федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование», инициированного президентом России.
В конкурсе будут участвовать учительские команды из трех человек. Они должны пройти три этапа: отборочный, окружной полуфинал и финал.
В январе 2020 года пройдет онлайн-тестирование, разделенное на три блока: вопросы из области общеобразовательного предмета и методики его преподавания, по психологии и педагогике и на знание норм русского языка.
Полуфиналы будут состоять из трех треков: решение реальных ситуаций из школьной жизни, разработка междисциплинарного урока, игры или формы проверочной работы, дебаты. В финал пройдут сто команд, набравших наибольшее количество очков.
Итоговый этап состоится в апреле. Учителя проведут коллективные междисциплинарные уроки, воспитательное мероприятие и конференцию в формате TED. Победителей будет 30. В 2020-2021 учебном году они смогут пройти обучение в мастерской управления «Сенеж» образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей».
Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно до 31 декабря, уточнили в пресс-центре правительства Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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