Пензенским учителям, которые устроятся в сельские школы, дадут по 1 млн руб

Министр образования Пензенской области Александр Воронков рассказал на брифинге 31 июля о программах для молодых учителей.

«Мы планируем, что в этом году в школы региона придут 175 молодых специалистов. Мы их поддерживаем, в том числе и - финансово. Молодые учителя ежегодно получают 35 тысяч, педагоги дополнительного образования – 24 тысячи рублей. Эта выплата действует в течение трех лет», - рассказал Александр Воронков.

Он добавил, что средняя зарплата учителя по Пензенской области – 27 тысяч рублей, она складывается из общего объема средств, выделяемого на выплату педагогическим работникам. В районах она может разниться.

«Чтобы не было существенной разницы в зарплате учителя небольшой и крупной школ, мы в этом году пересмотрели финансирование, и отказались в сельской местности от подушевого финансирования и теперь деньги выделяются на класс-комплект, школе сельской стало легче в плане обеспечения педагогов заработной платой», - пояснил министр образования области.

Александр Воронков рассказал, что в регионе готовится к внедрению национальный проект «Учитель будущего» в нем есть направление «Земский учитель».

«Педагогам, которые займут вакансии в сельских школах будут выплачивать 1 миллион рублей», - пояснил министр.

Отмечается, что в этой программе смогут участвовать не только молодые специалисты, пишет ИА «Пенза-Пресс».