Пензенским учителям, которые устроятся в сельские школы, дадут по 1 млн руб

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
31 июля 2019, 17:08Общество
Министр образования Пензенской области Александр Воронков рассказал на брифинге 31 июля о программах для молодых учителей.
«Мы планируем, что в этом году в школы региона придут 175 молодых специалистов. Мы их поддерживаем, в том числе и - финансово. Молодые учителя ежегодно получают 35 тысяч, педагоги дополнительного образования – 24 тысячи рублей. Эта выплата действует в течение трех лет», - рассказал Александр Воронков.
Он добавил, что средняя зарплата учителя по Пензенской области – 27 тысяч рублей, она складывается из общего объема средств, выделяемого на выплату педагогическим работникам. В районах она может разниться.
«Чтобы не было существенной разницы в зарплате учителя небольшой и крупной школ, мы в этом году пересмотрели финансирование, и отказались в сельской местности от подушевого финансирования и теперь деньги выделяются на класс-комплект, школе сельской стало легче в плане обеспечения педагогов заработной платой», - пояснил министр образования области.
Александр Воронков рассказал, что в регионе готовится к внедрению национальный проект «Учитель будущего» в нем есть направление «Земский учитель».
«Педагогам, которые займут вакансии в сельских школах будут выплачивать 1 миллион рублей», - пояснил министр.
Отмечается, что в этой программе смогут участвовать не только молодые специалисты, пишет ИА «Пенза-Пресс».
31 июля 2019, 19:16На спартакиаде в Пензе определили самых активных пенсионеров
31 июля 2019, 19:14В Пензенской области впервые напечатали череп на 3D-принтере
31 июля 2019, 19:09Покинувшие Лопатки и Чемодановку жители возвращаются домой
31 июля 2019, 19:02Пензенским инвалидам напомнили об услуге «Социальное такси»
31 июля 2019, 17:58Пензенские следователи просят помощи в поисках обвиняемого в убийстве
31 июля 2019, 17:39Пензенец снял на видео добрый поступок водителя
31 июля 2019, 17:08Пензенским учителям, которые устроятся в сельские школы, дадут по 1 млн руб
31 июля 2019, 16:38В Пензе хотят создать музеи отраслей экономики