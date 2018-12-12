Пензенским театрам выделят более 14 млн руб на развитие

Пензенские театры получат мощную поддержку в 2019 году. Как сообщили ИА «Пенза-Пресс» в пресс-службе регионального минкульта, на эти цели выделено более 14 млн рублей.

Эти деньги из федерального бюджета театры получат в рамках проекта «Культура малой родины» госпрограммы «Развитие культуры и туризма Российской Федерации на 2013-2020 годы». В реализации проекта в течение двух лет участвуют Пензенский областной театр «Кукольный дом», ТЮЗы Пензы и Заречного.

Средства пойдут на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров. Также на них планируется приобрести автобусы, что позволит выезжать артистам в отдаленных населенных пунктах.

«На поддержку муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тыс. человек – 5254,9 тыс. руб.» - добавили в минкульте.

Напомним, 2019 год объявлен в России Годом театра, пишет ИА «Пенза-Пресс».