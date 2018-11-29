Пензенским студентам рассказали о ВИЧ и СПИДе в формате квеста

Что такое ВИЧ и как избежать этой страшной болезни? Ответы на эти вопросы можно было получить в Доме молодежи, где прошел квест, который был приурочен ко Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» (0+). Его участниками стали пензенские студенты. Они также смогли пройти экспресс-тест на наличие вируса.

Для того, чтобы юноши и девушки как можно больше узнали об этой болезни, в пензенском Доме молодежи прошел квест «Маршрут знаний о ВИЧ». Студенты не только узнали о прошлом, но и заглянули в будущее. Организаторы подготовили для участников девять этапов с заданиями.

«Участники квеста должны были в первой части задания распределить события по датам, во второй - рассказать о том, как они видят проблему к 2030 году», - рассказала волонтер Шахина Байдуллаева.

Как отмечают врачи, в целом ситуация с ВИЧ-инфекцией в Пензенской области позитивная. До конца 2018 года планируется обследовать 25% населения региона. Доля инфицированных снижается, больше всего среди них людей в возрасте от 30 до 50 лет. На долю молодежи приходится всего 19% случаев заболеваний. Однако их количество планируют снизить.

«Основная цель - мотивировать молодежь, лишний раз напомнить о том, что такое ВИЧ-инфекция и о необходимости проверить свой статус, так как они относятся к уязвимой группе населения», - сказала заведующий лечебным отделом центра СПИД Пензенского областного центра специализированной помощи Инна Чарыкова.

Для того, чтобы каждый участник квеста был уверен в том, что он не инфицирован, в Доме молодежи работал лабораторный кабинет. Там любой желающий мог пройти экспресс-тест на наличие у себя ВИЧ. Его точность превышает 90%. Главное, по словам медиков, - регулярно проходить обследование.

«Нужно вовремя сдавать кровь, как минимум, два раза в год Это обязательная процедура, нужно перебороть себя и сделать это, чтобы быть уверенным, что здоров», - призвала студентка медицинского института ПГУ Анастасия Зуенкова.

Все участники квеста получили подарки, которые должны стать для них напоминанием о том, что необходимо следить за своим здоровьем и регулярно проходить обследование.