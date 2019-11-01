Пензенским студентам рассказали о деструктивной деятельности сект

В пензенском молодежном центре "Юность" прошел семинар на тему профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде. Встречу приурочили ко Дню народного единства.

В конференции приняли участие студенты Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий, а также Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса. Для них выступили сотрудники полиции - они рассказали о мерах предупреждения правонарушений в этой сфере, а также показали тематические видеоролики.

Во встрече также участвовали представители Миссионерского отдела Пензенской епархии и регионального Духовного управления мусульман. Они рассказали о деструктивной деятельности сектантских организаций на территории региона, а также привели примеры случаев терроризма и экстремизма.