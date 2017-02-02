Пензенским студентам рассказали, как стать бизнесменами

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03 февраля 2017, 10:29Общество
В Пензе для студентов филиала Финансового университета при правительстве РФ провели семинар на тему «Основы функционирования малого и среднего бизнеса».
Как сообщили в пресс-службе мэрии, главный специалист управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации города Пензы Татьяна Шурупова рассказала, на что следует обратить внимание, организуя свой бизнес.
«Представитель администрации в своем выступлении отметила, что основополагающим решением при открытии бизнеса является выбор организационно-правовой формы предприятия, рассказала о порядке регистрации в качестве юридического лица и индивидуального предпринимателя, довела информацию о налоговых льготах и специальных налоговых режимах», - пояснили в пресс-службе.
В свою очередь, студентов интересовали порядок размещения начинающих предпринимателей в бизнес-инкубаторах, а также особенности патентной системы налогообложения.
Кроме того, студентам напомнили о незаконном обороте промышленной продукции и сообщили телефоны горячей линии, на которые звонить при обнаружении фальсификата, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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