Пензенским студентам рассказали, как избавиться от интернет-зависимости

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08 декабря 2017, 13:31Общество
В Пензе в молодежном центре «Юность» прошла акция по профилактики интернет-зависимости у молодежи «Жизнь дается один раз».
В семинаре приняли участие студенты колледжа пищевой промышленности и самарского университета путей сообщения. На мероприятии рассмотрели вопросы зависимости молодых людей от социальных сетей и рассказали, как не стать «заложником» гаджетов, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Специалисты молодежного центра познакомили студентов с интересными занятиями. Также психолог показала участникам упражнения направленные на развитие коммуникативных навыков общения с незнакомыми людьми, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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