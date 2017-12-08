08 декабря 2017, 13:31Общество

Пензенским студентам рассказали, как избавиться от интернет-зависимости

В Пензе в молодежном центре «Юность» прошла акция по профилактики интернет-зависимости у молодежи «Жизнь дается один раз».

В семинаре приняли участие студенты колледжа пищевой промышленности и самарского университета путей сообщения. На мероприятии рассмотрели вопросы зависимости молодых людей от социальных сетей и рассказали, как не стать «заложником» гаджетов, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Специалисты молодежного центра познакомили студентов с интересными занятиями. Также психолог показала участникам упражнения направленные на развитие коммуникативных навыков общения с незнакомыми людьми, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Общество
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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/izbavitsya_ot_internet_zavisimosti/

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