20 января 2017, 18:34Общество Пензенским студентам криминалисты рассказали о тонкостях профессии В Пензе стартовала всероссийская акция «Студенческий десант». В ее рамках воспитанники учебных заведений высшего и среднего профессионального образования смогут познакомиться с работой полицейских. Первыми участниками акции стали студенты Пензенского многопрофильного колледжа.

Собирают доказательства и раскрывают преступления. Об особенностях своей профессии рассказывают эксперты в области криминалистики. Для воспитанников Пензенского многопрофильного колледжа, которые учатся по специальности «Правоохранительная деятельность», провели мини-стажировку. Студенческий десант посетил экспертно-криминалистический центр регионального управления МВД.



«Для студентов была организована экскурсия по лаборатории, где исследуются материалы и вещества, в том числе наркотические средства и психотропные вещества, а также алкогольная продукция и горюче-смазочные материалы», - рассказал заместитель начальника экспертно-криминалистического центра УМВД России по Пензенской области Сергей Шалимин.



Как исследуют следы, оставленные на месте преступления, студентам показали и в отделении дактилоскопии. Экскурсанты смогли побыть в роли криминалистов и подозреваемых. У добровольцев сняли отпечатки пальцев и предоставили возможность самим выполнить эту процедуру.



«Очень интересная экскурсия! Мне больше понравилась дактилоскопия, потому что мне провели дактилоскопический анализ», - поделился впечатлением от экскурсии студент Пензенского многопрофильного колледжа Андрей Дашкин.

Участникам акции также рассказали о том, что они могут получить государственную услугу добровольной дактилоскопической регистрации, и объяснили, как это сделать. Сейчас в управлении МВД Пензенской области содержится более 600 тысяч дактилоскопических карт.

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