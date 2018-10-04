Пензенским спасателям вручили новую спецтехнику

4 октября в России отмечают 86-ю годовщину со дня основания подразделений Гражданской обороны. В Пензе в этот день пожарным, спасателям и представителям главного управления МЧС по региону передали новую технику. Строй пополнили и привычные пожарные машины, и диковинки вроде судна на воздушной подушке, и квадрокоптера весом в десять килограммов.

Вес этого квадрокоптера вместе с навесным оборудованием - десять килограммов. Встроенные тепловизоры и камеры помогут и найти потерявшегося человека и оценить масштабы пожара. Он пригодится также в случае паводка или химической аварии. По сути это целая лаборатория в воздухе.



«На беспилотном летательном аппарате закреплены сменные блоки радиационной деометрии. Альфа, бета, гамма излучение, также есть химиодеометрические приборы, с помощью них определяется дозировка выбросов», - сказал старший инструктор химико-дезинфекционной разведки ГУ МЧС России по Пензенской области Максим Путютин.

Управлять летательным аппаратом будут из автомобиля, он полностью оборудован для спасательных работ. С его помощью можно вызволить из смятой машины пострадавшего в ДТП и добраться до пропавшего человека, которого отыскал квадрокоптер. Комплекс обошелся в 15 миллионов рублей. Пока он единственный в Пензенской области. Как и судно на воздушной подушке, которое передали Пензенскому пожарно-спасательному центру.



«Очень мы ее ждали. Нужна она в период ледостава и схода льда. Передвижение идет за счет скольжения, нагнетания воздуха в подлодочное пространство и скольжения по воздуху. В движение приводится винтом, и нагнетание по воздушной подушке тоже проводится», - пояснил спасатель второго класса пензенского пожарно-спасательного центра Иван Чевиканов.

Далее осмотрели поисково-спасательный автомобиль. До этого команда спасателей работала на машине 1998 года выпуска. Сейчас, как говорят специалисты, нужен как минимум еще один такой автомобиль.



«Техники в территориальном гарнизоне много - более 300 единиц. А если учитывать, что в состав территориального гарнизона входят подразделения, которые находятся в оперативном подразделении, в нашем случае это Пензенский пожаро-спасательный центр, здесь две пожарно-спасательных части у них», - сказал начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов.

Обновление техники приурочили к праздничной дате. 86-ой годовщине со дня появления подразделений Гражданской обороны. В техническое оснащение свою лепту внесло главное управление МЧС, большую же часть автомобилей закупили за счет средств областного бюджета.

«Я понимаю, что без повышения профессиональной подготовки кадров, без повышения заработной платы, без улучшения материально-технической базы невозможно успешно решать эти задачи. На этот год мы в два раза увеличили финансирование, в сравнении с предыдущими годами», - подчеркнул губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В свою очередь, спасатели заверили: простаивать новая техника не будут. С торжественного построения четыре новых спасательных автомобиля отправятся прямиком на дежурство.