Пензенским спасателям пришлось доставать водителя из разбитого авто на ул. Карпинского

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04 сентября 2019, 16:36Происшествия
В Пензе на улице Карпинского днем 4 сентября произошла жуткая авария. Одному из участников ДТП потребовалась помощь спасателей.
Как сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра, водитель Lada Priora оказался заблокированным в салоне авто. На место прибыли специалисты, которые вызволили мужчину и на спинальном щите доставили его до машины скорой помощи.
Напомним, авария произошла напротив дома №131. Столкнулись BMW и Lada Priora. Водителя и пожилую пассажирку отечественной легковушки с травмами доставили в больницу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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