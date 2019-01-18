Пензенским школьникам в детской библиотеке помогут выбрать профессию

В пензенской библиотеке для детей и юношества пройдет традиционная декада профориентации «Выбирая профессию, выбираем будущее» (0+).

Мероприятия пройдут с 29 января по 7 февраля. Во время декады школьники узнают, как подготовиться к экзаменам, пройдут компьютерное профтестирование, узнают о правах абитуриентов, познакомятся с книгами о популярных и малоизвестных специальностях, а также встретятся с представителями различных профессий.

Всю информацию о мероприятии можно узнать по телефону – 94-58-17, сообщает пресс-служба областного минкультуры, пишет ИА «Пенза-Пресс».