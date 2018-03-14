Пензенским школьникам торжественно вручат культурные дневники

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14 марта 2018, 16:36Общество
15 марта ученикам региона вручат «Культурный дневник школьника Пензенской области».
Дневник разработан в рамках регионального проекта «Малая Родина» и является одним из важнейших механизмов практической реализации концепции просвещения учащейся молодежи, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Отмечается, что «Культурный дневник школьника Пензенской области» помогает создать новую форму сотрудничества семьи и школы в плане просвещения детей. Являясь простым в заполнении, он может также стать творческим индивидуальным проектом каждого школьника. В культурном дневнике учащийся фиксирует любое свое соприкосновение с миром истории, культуры, искусства, народного творчества.
Начало торжественных мероприятий по вручению школьникам культурных дневников (0+) во всех общеобразовательных организациях состоится в 12.00.
Напомним, в декабре 2016 года идею культурного дневника школьника в Совете Федерации ФС РФ представили заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов и сенатор от Пензенской области Виктор Кондрашин, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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