Пензенским школьникам торжественно вручат культурные дневники

Дневник разработан в рамках регионального проекта «Малая Родина» и является одним из важнейших механизмов практической реализации концепции просвещения учащейся молодежи, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Отмечается, что «Культурный дневник школьника Пензенской области» помогает создать новую форму сотрудничества семьи и школы в плане просвещения детей. Являясь простым в заполнении, он может также стать творческим индивидуальным проектом каждого школьника. В культурном дневнике учащийся фиксирует любое свое соприкосновение с миром истории, культуры, искусства, народного творчества.

Начало торжественных мероприятий по вручению школьникам культурных дневников (0+) во всех общеобразовательных организациях состоится в 12.00.

Напомним, в декабре 2016 года идею культурного дневника школьника в Совете Федерации ФС РФ представили заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов и сенатор от Пензенской области Виктор Кондрашин, пишет ИА «Пенза-Пресс».