Пензенских школьников учат правилам поведения с инвалидами

В Пензе проходят интерактивные занятия по обучению школьников взаимодействию с инвалидами (6+). Открытые уроки у старшеклассников проводят специалисты регионального отделения «Всероссийского общества инвалидов». Не так давно они прошли обучение в Самаре и готовы предложить учителям и школьникам новые программы инклюзивного образования.

Спокойно инвалидов готовы принимать в свой коллектив не все. Чтобы исправить ситуацию, в школах города проходят интерактивные уроки по обучению детей взаимодействию со сверстниками, у которых есть проблемы со здоровьем. Разговор о серьезных вещах в игровой форме проводят представители регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».

«Дети должны научиться правильному отношению к людям с инвалидностью. То есть не отвергать их, а наоборот, дружить с ними, принимать в коллектив», - сказала член регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Юлия Борисова.

Тематические фильмы, беседа о тех, кто рядом, и о тех, кто, невзирая на ограничения по здоровью, стал успешным. Но, главное, школьникам рассказывают о правилах поведения в общении с особенными ребятами. Их учат не нарушать личное пространство, предлагать помощь и не осуждать. Чтобы лучше понять инвалидов, школьникам предложили сымитировать ограничения, то есть оказаться в полной темноте или, к примеру, не иметь возможности делать что-то обеими руками.

Это был второй такой урок. Активисты постараются охватить максимальное количество учебных заведений. Следующее интерактивное занятие планируют провести на следующей неделе в школе №76.