Пензенским школьникам рассказали о работе служебных собак

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12 июня 2019, 12:33Образование
За организацию досуга пензенских подростков взялись сотрудники регионального управления МВД. На время летних каникул они разработали для детей обширную познавательную программу. Ее открыла экскурсия в центр кинологической службы.
Подготовленной собаке требуются считанные минуты, а то и секунды на то, чтобы обнаружить запрещенные вещества и вещи.
Пензенским школьникам рассказали том, какие задачи выполняют служебные собаки в центре кинологической службы при региональном управлении МВД. Помимо псов, которые с легкостью находят взрывчатку, есть ищейки, которые специализируются на розыске наркотических средств. Еще одно направление в работе четвероногих - задержание преступников.
В подразделении по делам несовершеннолетних на время летних каникул для подростков подготовили обширную программу. Знакомство с кинологами и их четвероногими напарниками - это только начало.
«На очереди - походы, экскурсии в музеи, в спецподразделения, экспертно-криминалистический центр и спортивные мероприятия», - рассказал старший инспектор отдела УМВД России по Пензенской области Сергей Паленов.
Грозные псы, которые не привыкли церемониться с преступниками, школьников встретили дружелюбно и даже поучаствовали в фотосессии.
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