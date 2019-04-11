Пензенским школьникам расскажут об учебе в Самарском медуниверситете

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11 апреля 2019, 16:07Общество
13 и 14 апреля учащихся и выпускников пензенских школ приглашают на Дни открытых дверей (6+) Самарского государственного медицинского университета.
Как сообщает пресс-центр облправительства, 13 апреля представители вуза встретятся с абитуриентами в 12.00 на базе Кузнецкого филиала Пензенского областного медколледжа по адресу: г. Кузнецк, ул. Ленина, 236.
В Пензе встреча назначена на 11.00, она состоится на базе Областной психиатрической больницы им. К.Р. Евграфова, по адресу: г. Пенза, ул. Лермонтова, 28, конференц-зал.
Принять участие в мероприятии могут все, кто желает связать дальнейшую жизнь с медициной. Всем присутствующим расскажут об изменениях в законодательстве, касающихся целевого обучения, а также заключения договоров, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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