21 ноября 2017, 19:28Общество Пензенским школьникам рассказали о вреде наркотиков В Пензе в рамках акции «Правовое информирование» прошел «День правовой помощи детям». С подростками кадетской школы №70 Пензы встретились сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних и правового отдела УМВД России по Пензенской области, а также представители Общественного совета при региональном управлении.

Яркие впечатления и сильные эмоции. Встреча пензенских полицейских с учащимися кадетской школы №70 Пензы произвела должный эффект. Случаи, произошедшие с пензенскими подростками, которые, возможно, живут на соседней улице и употребляют наркотики, заставила ребят задуматься о своем будущем.

«Буквально в ноябре в отделение токсикологии городской больницы №6 было доставлено два подростка. Они употребили синтетический наркотик. Одного из них, сразу отпустили домой. Второй подросток находился в коме три дня. Врачи еле спасли его жизнь», - рассказала инспектор отдела УМВД России по Пензенской области Марина Колганова.

Информация о вреде наркомании, токсикомании, употребления алкоголя и табакокурении была подкреплена видеороликами. Например, говорилось о том, что если человек начинает употреблять спиртные напитки в подростковом возрасте, то в 70% случаев он становится запойным алкоголиком.

Произвели впечатление на учащихся и сведения об ответственности за преступления. Даже если суд, учитывая малолетний возраст, назначает условное наказание, у ребенка возникает судимость, которая сопровождает его в течение всей жизни. Полицейские предупредили школьников и о проблемах, которые возникают после пропусков занятий без уважительной причины.

«Родители обязаны создать для вас все необходимые условия, но ваша обязанность, в частности, - посещать занятия. И ни в коем случае нельзя допускать пропуска уроков без уважительных причин. Школа имеет право исключить вас со всеми вытекающими последствиями», - объяснила инспектор по делам несовершеннолетних УМВД России по Пензе Алсу Кильдиева.

Чтобы понять, знают ли подростки о своих обязанностях, правах и ответственности за свои поступки, правоохранители провели тестирование. Ребятам также предоставили возможность задать вопросы полицейским.

Общество

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