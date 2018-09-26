Пензенским школьникам рассказали о пользе светоотражающих элементов

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 сентября 2018, 18:11Образование
Сотрудники ГИБДД и волонтеры из Москвы организовали для пензенских школьников развлекательно-познавательное «Яркий маячок» - о пользе светоотражающих элементов.
«Детям рассказали о принципе действия светоотражающих элементов, видах популярных наклеек, значков и подвесок, о местах крепления их на одежде и портфелях. Также сотрудники ГАИ напомнили ребятам о правила поведения на проезжей части», - прокомментировала инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.
В завершении акции «Яркий защитник» школьникам раздали бесплатные сувениры - те самые светоотражающие устройства. Отметим, что столичные волонтеры проводят подобные шоу в рамках федеральной программы повышения безопасности дорожного движения. В 2018 году, кроме Пензы, они посетили еще пять российских регионов.
26 сентября 2018, 19:59Полицейские вернули жителю Засечного угнанный автомобиль
26 сентября 2018, 19:57Житель Челябинска продавал пензенцам ворованный шампунь за полцены
26 сентября 2018, 19:54Жителю Каменки грозит срок за сбыт фальшивой купюры
26 сентября 2018, 19:33Агентство «Арт-гвардия» готово радовать пензенцев новыми концертами
26 сентября 2018, 19:29Пензенские работодатели приняли участие в семинаре по ведению бизнеса
26 сентября 2018, 19:21Жителей частного сектора Кузнецка призывают страховать имущество
26 сентября 2018, 19:18Пензенских школьников обучают разбираться в тонкостях бытовой экономики
26 сентября 2018, 19:07В Пензе определили лучшего бильярдиста области