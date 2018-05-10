Пензенским школьникам рассказали о деятельности ФСИН

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10 мая 2018, 19:54Образование
Накануне Дня Победы для еще одного коллектива школьников полицейские и представители общественного совета при УМВД устроили экскурсию совместно с федеральной службой исполнения наказаний.
В рамках этой встречи дети узнали о деятельности федеральной структуры, побывали на нескольких интерактивных площадках, где были представлены снаряжение, техника и средства самообороны. После этого маленьких гостей сотрудники угостили кашей из походного котелка.
«Дети остались довольны. Неоднократно слышала, что собираются стать защитниками Родины, продолжить учебу в вузах правоохранительной направленности», - рассказала инспектор отдела организации деятельности УУП ПДН УМВД России по Пензенской области Марина Колганова.
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