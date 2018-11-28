Пензенским школьникам рассказали о детстве Лермонтова

Меньше трех дней остается до того момента, как станут известны результаты голосования по выбору имени для пензенского аэропорта. К этому событию приурочен марафон читательских симпатий, в рамках которого школьникам рассказывают о жизни наших великих земляков. В библиотеке №9 прошел урок, посвященный детству Михаила Юрьевича Лермонтова, именем которого могут быть названы воздушные ворота Пензы.

Участниками урока стали второклассники из школы №18. Дети смогли ощутить атмосферу, которая окружала юного Лермонтова. Ребята познакомились с играми, в которые он любил играть, а также приняли участие в детском балу, по примеру тех, что устраивала бабушка великого поэта.

«Они начинают знакомство с Михаилом Юрьевичем Лермонтовым с его детства, а не с творчества, к нему перейдут позже. Мы рассказываем им о его жизни в Тарханах, о его родных и близких», - рассказала заведующая городской библиотекой №9 Галина Лисицына.

На уроке не обошлось и без поэзии. Школьники прочитали небольшие отрывки произведений поэта, причем многие из ребят эти строки услышали впервые.