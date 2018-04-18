Пензенским школьникам рассказали, как успешно подготовиться к экзамену

Пенза присоединилась к всероссийской акции, главная цель которой - подготовить выпускников к успешной сдаче ЕГЭ. В области она проходит только во второй раз. Если в 2017 году секретами мастерства со старшеклассниками делились студенты ведущих вузов страны и педагоги, то на этот раз свои истории успеха рассказали ребята, которые смогли написать работы на высший балл или одержать победу во всероссийских предметных олимпиадах.

В рамках акции «100 баллов для победы» своим опытом поделились призеры и победители олимпиад и те, кто набрал высокие баллы по ЕГЭ. Как побороть волнение перед экзаменом и сколько часов в день нужно заниматься - будущих выпускников интересовала каждая мелочь.

«Мне кажется, что каждый мечтает набрать 100 баллов, потому что поступить туда, куда ты хочешь - это очень важно. Уверена, что эта встреча кому-нибудь, да поможет», - сказала ученица 10 класса губернского лицея-интерната для одаренных детей Пензы Анна Воробьева.

В числе тех, кто давал мастер-класс учащимся губернского лицея - Юлия Ефремова. Девушка уже учится в вузе, осваивает профессию учителя русского языка и литературы. Но день, когда узнала о своем результате Единого государственного экзамена, хорошо помнит до сих пор.

«Мне написала SMS-сообщение с поздравлением моя учительница. Я расплакалась прям в маршрутке. Ела перед каждым экзаменом шоколадку. Также советую успокоиться, конечно, это не просто, но нужно постараться», - рассказала выпускница школы №67 Пензы Юлия Ефремова.

Секретами личного успеха поделилась и Елизавета Гришечкина. ЕГЭ ей еще только предстоит сдавать, однако в профильный вуз она поступит вне конкурса. Школьница дважды становилась победителем всероссийской олимпиады по литературе. Помимо штудирования различных книг, - важен правильный настрой.

«Нужно постараться представить, понять, что ты едешь на олимпиаду не для того, чтобы выиграть, а хорошо провести время в кругу единомышленников. Чем больше накручиваешь себя, тем хуже», - сказала она.

По итогам 2017 года Пензенский регион находится в «зеленой зоне доверия» ЕГЭ, это значит, что испытания проходят честно и объективно. Высокие баллы в 2017-м получили работы 26 пензенских школьников.