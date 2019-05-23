Пензенским школьникам рассказали, как правильно содержать черепаху

23 мая отмечается Всемирный день черепахи. Праздник зародился в 2000 году для привлечения внимания общественности к проблеме их массовой гибели. В теплых странах их отлавливают для употребления в пищу и изготовления лекарств и украшений, рептилии погибают в местах миграции вблизи оживленных трасс. Не лучше - участь черепах в домашних живых уголках.

Чтобы обратить внимание детей на проблему содержания черепах, сотрудники зооуголка Дворца детского и юношеского творчества организовали познавательную экскурсию.

Десять раз подумайте, прежде чем заводить дома черепаху. Это зоолог Сергей Громов, приглашенный в роли эксперта, не один раз повторил во время экскурсии. Специалист по пресмыкающимся, долгое время в Средней Азии изучающий природу пустынь и полупустынь, призвал ребят не путать любовь к животным с ответственностью. Содержать черепаху - не так просто, как кажется на первый взгляд.

«Непросто даже с сухопутными среднеазиатскими, которые, наверное, у всех были в детстве. Вроде ест траву, капусту, морковь, может где-нибудь спать полгода, но все сложнее. Мне, на самом деле, приходилось держать в руках черепах, которые по консистенции напоминают теннисный мяч», - рассказал он.

Нехватка кальция и других минералов и витаминов, недостаток ультрафиолета, низкая температура в террариуме - это одни из главных проблем содержания черепах. К тому же нужно помнить, что эти рептилии - долгожители. Если вы не хотите посвятить большую часть жизни черепахе, то лучше ее не заводить дома, порекомендовал зоолог. Сергей Громов во время экскурсии развенчал и другие мифы, связанные с этими животными, например, о глухоте черепах.

«Это мнение ошибочно. Черепахи отлично слышат, это становится особо понятно весной, когда самки и самцы знакомятся, они при этом издают много звуков, а для этого нужен слух», - объяснил эксперт.

С точки зрения биологии, черепахи - удивительные животные. К ним нужно относиться не как к медлительным существам, а как рептилиям, которые умеют замедлять время. Все процессы в организме черепах, в том числе - пищеварение, дыхание, сердцебиение, протекают в несколько раз медленнее, чем у человека. Более того, их скорость зависит от температуры окружающей среды. Благоприятны ли были условия существования, можно увидеть по кольцам на панцире. Чем лучше был сезон, тем шире кольцо.

«Больше всего меня поразил факт, что черепахи могут долго обходиться без еды, по словам зоологов, - до двух лет», - сказал участник экскурсии Роман Тихонов.

В планах сотрудников зооуголка Дворца детского и юношеского творчества - и другие познавательные экскурсии. А если среди жителей Пензы есть желающие помочь животным местной фауны, то можно принести угощения для усатых-полосатых, пернатых, пушистых и колючих обитателей зооуголка. Главное, в чем они нуждаются - это фрукты и овощи.