Пензенским школьникам провели викторину на знание истории футбола

Важная дата не только для спортивных болельщиков: до старта Чемпионата мира по футболу, который летом 2018 года впервые примет Россия, осталось ровно 100 дней. Во многих городах страны запланированы различные акции и торжества. Пензенская область не осталась в стороне.

Это событие широко отметили в пензенской школе №35. В образовательном учреждении провели викторину на знание истории футбола, веселые старты и конкурс рисунков.

«Наши дети, как и многие дети в стране, очень любят футбол. Для них это развитие не только физическое, но и умственное, потому что, изучая историю пензенского футбола, они становятся патриотами и защитниками своего города, а в будущем - и страны в целом», - сказал заместитель директора по воспитательной работе средней школы №35 Пензы Андрей Андреев.

Сюрпризом для юных любителей футбола стала встреча с представителями клуба ФК «Зенит». Гости рассказали о становлении этого вида спорта в регионе. Кстати, в 2018 году отмечается 100-летие со дня его появления в Пензенской области.

«Футбол называют спортом №1. Это коллективная игра, она дает почувствовать себя членом коллектива, который борется за победу, что очень важно», - отметил пресс-атташе ФК «Зенит» Николай Шумилин.

На встрече подвели итоги викторины и конкурса рисунков. Отличившиеся ребята получили памятные подарки. Подобные акции в школе намерены проводить вплоть до старта Чемпионата мира (0+).