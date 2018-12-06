Пензенским школьникам провели видеолекцию по азам программирования

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
06 декабря 2018, 19:33Образование
Губернский лицей присоединился к всероссийской образовательной акции «Урок цифры» (6+). Сотрудники ведущих IT-компаний страны провели для ребят видеолекцию с целью научить подрастающее поколение азам программирования.
Знакомство с информационными технологиями в игровой форме. Такой нестандартный урок программирования провели для мальчишек и девчонок специалисты ведущих IT-компаний России. Занятие состояло из трех этапов: обучающей лекции, практического занятия на онлайн-тренажере и викторины.
«Группа оказалась на дне океана, где им нужно сфотографировать рыбок. Выполняя эти задания, они получают навыки работы с объектно-ориентированным программированием», - рассказала учитель информатики Губернского лицея Эльвира Халметова.
Акция «Урок цифры» охватила всю страну. Она посвящена всероссийскому Дню информатики. Ее организовали специалисты ведущих IT-компаний. Для детей такая встреча возможность уже на школьном этапе подготовиться к будущей профессиональной деятельности.
«Планирую связать свою жизнь с технологиями, программированием. Хочу узнать, какие технологии сейчас существуют, и как их будет можно развить в дальнейшем», - сказал ученик Губернского лицея Сергей Концов.
По завершении урока детям вручили сертификаты участников всероссийской акции.
06 декабря 2018, 19:44В Кузнецке наградили победителей конкурса «От классики к современности»
06 декабря 2018, 19:33Пензенским школьникам провели видеолекцию по азам программирования
06 декабря 2018, 19:29Пензенские ватерполисты борются за турнирные балы первенства России
06 декабря 2018, 19:26В Пензенской области за день произошло два серьезных ДТП
06 декабря 2018, 19:21В 2018 году эндоскопическую диагностику прошли более 100 кузнечан
06 декабря 2018, 19:18В «Воейкове» готовятся открыть музей спорта Пензенской области
06 декабря 2018, 19:12Пензенскому хирургу присвоили звание Заслуженного врача РФ
06 декабря 2018, 19:07В Пензе прошел финал конкурса «УМНИК»