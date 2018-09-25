Пензенским школьникам провели урок пенсионной грамотности

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25 сентября 2018, 19:02Образование
Что такое пенсия и как она формируется. Об этом ученикам школы №53 рассказали в пензенском отделении Пенсионного фонда. Для ребят провели теоретическое занятие, а также организовали экскурсию по зданию ведомства.
Ребятам еще далеко до пенсии, однако знать, как она формируется, полезно уже сейчас. Урок провели не случайно. Пенсионный фонд регистрирует школьников в выпускном классе. Кроме того, многие начинают работать еще до 18 лет.
«Хотим, чтобы после того, как они окончат школу и приступят к трудовой деятельности, были готовы к формированию своих прав, и делали это грамотно», - рассказал управляющий отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области Михаил Буданов.
Дни пенсионной грамотности в Пензе проходят ежегодно. Также занятия со школьниками проводят в отделениях фонда по всему региону. В ходе лекции ребята не только слушали, но и смогли задать волнующие их вопросы. В частности, мальчишек и девчонок интересовало, как формируется пенсия у людей, основным источником дохода которых является Интернет.
Также для школьников провели экскурсию по всем отделам пензенского Пенсионного фонда.
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