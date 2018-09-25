Пензенским школьникам провели урок пенсионной грамотности

Что такое пенсия и как она формируется. Об этом ученикам школы №53 рассказали в пензенском отделении Пенсионного фонда. Для ребят провели теоретическое занятие, а также организовали экскурсию по зданию ведомства.

Ребятам еще далеко до пенсии, однако знать, как она формируется, полезно уже сейчас. Урок провели не случайно. Пенсионный фонд регистрирует школьников в выпускном классе. Кроме того, многие начинают работать еще до 18 лет.

«Хотим, чтобы после того, как они окончат школу и приступят к трудовой деятельности, были готовы к формированию своих прав, и делали это грамотно», - рассказал управляющий отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Пензенской области Михаил Буданов.

Дни пенсионной грамотности в Пензе проходят ежегодно. Также занятия со школьниками проводят в отделениях фонда по всему региону. В ходе лекции ребята не только слушали, но и смогли задать волнующие их вопросы. В частности, мальчишек и девчонок интересовало, как формируется пенсия у людей, основным источником дохода которых является Интернет.

Также для школьников провели экскурсию по всем отделам пензенского Пенсионного фонда.