Пензенским школьникам продемонстрировали реакцию организма на алкоголь

Полицейские рассказали подросткам, чем вреден для здоровья человека алкоголь. Чтобы не быть голословными, они пригласили в управление представителей организации «Наука и образование», которые провели для школьников несколько экспериментов.

На примере химических опытов они продемонстрировали, какие процессы вызывает в организме человека алкоголь.



«Судя по реакции, мероприятие им понравилось. Они узнали много интересного. В процессе демонстрации завязался диалог с представителями организации «Наука и образование», в ходе которого подростки получили ответы на интересующие вопросы», - рассказала заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных и ПДН УМВД России по Пензенской области Ирина Панфилова.

Также для подростков устроили экскурсию по музею истории пензенской полиции. Эту встречу провели в рамках акций «Сурский край - без наркотиков» и «Каникулы с общественным советом».