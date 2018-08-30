Пензенским школьникам продемонстрировали реакцию организма на алкоголь

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30 августа 2018, 11:32Образование
Полицейские рассказали подросткам, чем вреден для здоровья человека алкоголь. Чтобы не быть голословными, они пригласили в управление представителей организации «Наука и образование», которые провели для школьников несколько экспериментов.
На примере химических опытов они продемонстрировали, какие процессы вызывает в организме человека алкоголь.
«Судя по реакции, мероприятие им понравилось. Они узнали много интересного. В процессе демонстрации завязался диалог с представителями организации «Наука и образование», в ходе которого подростки получили ответы на интересующие вопросы», - рассказала заместитель начальника отдела организации деятельности участковых уполномоченных и ПДН УМВД России по Пензенской области Ирина Панфилова.
Также для подростков устроили экскурсию по музею истории пензенской полиции. Эту встречу провели в рамках акций «Сурский край - без наркотиков» и «Каникулы с общественным советом».
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