Пензенским школьникам предложили выбрать будущую профессию

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23 ноября 2018, 18:11Образование
В пензенском «Дворце детского творчества» прошла ярмарка ученических мест «Абитуриент-2019». В ней приняли участие представители более двух десятков учебных заведений среднеспециального и высшего образования.
Они рассказали школьникам о специальностях, которыми можно овладеть, и провели мастер-классы. Также старшеклассникам презентовали атлас новых профессий, которые будут востребованы через пять-семь лет, и на которые выпускникам следует обратить более пристальное внимание.
«В ярмарке участвовали учащиеся старших классов - более 600 человек из 38 школ города. Они задавали интересующие их вопросы, проходили тесты, советовались с психологами, выявляли профессиональные склонности», - рассказала начальник отдела профессионального обучения и ориентации ГКУ «Центр занятости населения» Пензы Дина Брысина.
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