Пензенским школьникам предложили сочинить «Письма с фронта»

В Пензе в преддверии 73-й годовщины Великой Победы объявлен городской конкурс сочинений на тему «Письма с фронта. Война глазами простого русского солдата» (6+).

«Конкурс проводится в рамках реализации проекта «История Великой Победы» Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российская организация содействия спецслужбам и правоохранительным органам», - пояснили в пресс-центре облправительства.

В рамках конкурса рассматривается роль простого солдата в военной истории. Приветствуется привлечение в сочинениях конкретного литературного материала о войне, а также архивных, исторических и краеведческих материалов, воспоминаний участников событий и современников, поиск новых сведений, исследовательский подход.

Участниками конкурса могут стать ученики школ города Пензы. К сочинению можно приложить дополнительные материалы, фотографии, таблицы, рисунки и т. д.

Заявки на участие с конкурсными материалами нужно предоставить не позднее 10 апреля в МКУ «Центр комплексного обслуживания и методологического обеспечения учреждений образования» города Пензы по адресу: 440011, г. Пенза, ул. Карпинского,31 (здание школы № 17) начальнику отдела по гражданско-правовому воспитанию Беляковой Татьяне Анатольевне (тел.99-00-15).

Итоги конкурса подведет жюри. О точной дате, времени и месте проведения церемонии награждения победителей будет сообщено дополнительно. Дополнительную информацию можно узнать в управлении образования города Пензы у Авдониной Марины Михайловны (тел.56-02-89).

Пишет ИА «Пенза-Пресс».